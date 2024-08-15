В Германии заявили об угрозе войны из-за размещения ракет США

Размещение ракет США в Германии может грозить войной в Европе и даже применением ядерного оружия. Об этом заявила депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Амира Мохамед Али в интервью газете Rheinische Post.
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