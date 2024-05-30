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Жуткое убийство произошло в Мангистауской области

Жуткое убийство произошло в Мангистауской области

Первыми об этом сообщили в телеграм канале egovpress, передает inAktau.kz. «Некоторые источники сообщают, что в Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины.

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