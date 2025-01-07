Nvidia представила новые игровые чипы и настольные компьютеры с ИИ

Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг в рамках выставки CES 2025 провел презентацию новой продукции и технологий в том числе показал новые чипы, программное обеспечение и сервисы с использованием искусственного интеллекта.
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