Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Nvidia представила новые игровые чипы и настольные компьютеры с ИИ

Nvidia представила новые игровые чипы и настольные компьютеры с ИИ

Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг в рамках выставки CES 2025 провел презентацию новой продукции и технологий в том числе показал новые чипы, программное обеспечение и сервисы с использованием искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх