Слабость, сонный паралич, кошмары: муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах

Ирина Пинчук рассталась с Араем Чобаняном после взлома его соцсетей и слива личных переписок. Блогер давала шанс супругу доказать свою верность, однако он не смог…Ирина Пинчук рассталась с Араем Чобаняном после взлома его соцсетей и слива личных переписок.