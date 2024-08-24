«Впечатлена, каким мужчиной он стал»: в СМИ обсуждают тайную любовь Джоли

После развода с Брэдом Питтом актриса остается одинокой Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press Личная жизнь Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом и громких разборок с ним, казалось, поставлена на паузу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии