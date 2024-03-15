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Аксенов проголосовал на выборах президента России

Аксенов проголосовал на выборах президента России

ТАСС/Сергей Мальгавко Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России.  Свой голос он отдал на одном из избирательных участков региона, выразив уверенность в том, что явка будет высокой.

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