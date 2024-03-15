ТАСС/Сергей Мальгавко Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России. Свой голос он отдал на одном из избирательных участков региона, выразив уверенность в том, что явка будет высокой.
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