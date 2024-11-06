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Минюст предложил добавить в наказание за пропаганду нацизма обязательные работы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минюста России о введении нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций – обязательных работ, передает ТАСС.

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