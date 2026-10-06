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"Инопланетный" коттедж с хаммамом и русской баней продают за 99 млн руб. в Фирсово

"Инопланетный" коттедж с хаммамом и русской баней продают за 99 млн руб. в Фирсово

В селе Фирсово Алтайского края продают уникальный коттедж в футуристичном стиле. Площадь дома составляет 458 "квадратов", стоимость жилья – 99 млн рублей, указано в объявлении на avito.

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