"Инопланетный" коттедж с хаммамом и русской баней продают за 99 млн руб. в Фирсово

В селе Фирсово Алтайского края продают уникальный коттедж в футуристичном стиле. Площадь дома составляет 458 "квадратов", стоимость жилья – 99 млн рублей, указано в объявлении на avito.
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