Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"

Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"

     Буквально вчера стало известно, что неожиданное решение президента России Владимира Путина сильно удивила певца SHAMAN, артист никак не ожидал, что удостоится подобных почестей, а старая гвардия артистов, после того, как узнала эту новость, поджала хвост.

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Комментарии
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Alex Zim
&quot;Хозяйка&quot; эстрадной песни свалила и штатные певцы вразброд пошли, некому поставить по стойке &quot;СМИРНО&quot;. Пусть теперь SHAMAN поруководит тусовкой.
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5 час.
Лариса Воронина
Это было бы замечательно!!!
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4 час.
Людмила Фирстова
А он на это не претендует, да и зачем?
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3 час.

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