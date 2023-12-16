Путин показал свое отношение к певцу Шаману после громкого скандала на "Песне года"

Буквально вчера стало известно, что неожиданное решение президента России Владимира Путина сильно удивила певца SHAMAN, артист никак не ожидал, что удостоится подобных почестей, а старая гвардия артистов, после того, как узнала эту новость, поджала хвост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии