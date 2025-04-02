Renewal планирует запустить два новых цеха в течение 2025-2026 годов

Новосибирская производственная фармацевтическая компания «Обновление» (Renewal), один из крупнейших производителей лекарственных средств в России, сообщила о планах по запуску двух новых цехов в течение 2025-2026 годов.
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