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Мировое обозрение

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Зачем Запад устроил истерию вокруг смерти лаборантки в Иркутске?

Зачем Запад устроил истерию вокруг смерти лаборантки в Иркутске?

Главное в тезисах: Тезис 1: Расследование в Иркутске закрыто: почти 5 000 лабораторных исследований не выявили чумного патогена, а погибшая лаборантка Дарья Шипилова умерла от внебольничной пневмонии.

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