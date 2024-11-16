Представлен обновленный бизнес-седан Lexus ES

В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал вариант 2025 модельного года. Lexus обошёлся без значительных доработок: кузовные панели прежние, изменены только фары, фонари, решётка радиатора и передний бампер, а в салоне появилась улучшенная медиасистема с более крупным тачскрином.