Представлен обновленный бизнес-седан Lexus ES

В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал вариант 2025 модельного года. Lexus обошёлся без значительных доработок: кузовные панели прежние, изменены только фары, фонари, решётка радиатора и передний бампер, а в салоне появилась улучшенная медиасистема с более крупным тачскрином.
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