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Последняя смертница Британии: за что казнили экс-модель и мать двоих детей Рут Эллис

Последняя смертница Британии: за что казнили экс-модель и мать двоих детей Рут Эллис

Весной 1955 года британские газетчики были увлечены громким убийством. На одной из лондонских улиц несколькими выстрелами из револьвера был убит известный автогонщик, аристократ и любимец женщин Дэвид Блейкли.

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