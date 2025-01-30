Последняя смертница Британии: за что казнили экс-модель и мать двоих детей Рут Эллис

Весной 1955 года британские газетчики были увлечены громким убийством. На одной из лондонских улиц несколькими выстрелами из револьвера был убит известный автогонщик, аристократ и любимец женщин Дэвид Блейкли.
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