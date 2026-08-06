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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Калгари» Кузнецов: «В Териберке нырял за морскими ежами в гидрокостюме. Температура воды 2-3 градуса в мае – безумно холодно. Вылезаешь, у тебя огромные губища и всего трясет»

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ рассказал об отдыхе в Териберке. 24-летний россиянин родился в Мурманске.

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