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Квартира, дом, дача

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Как сделать светлее квартиру с окнами на север

Как сделать светлее квартиру с окнами на север

В таких помещениях всегда серо и не хватает естественного света, какими бы огромными не были окна. Отчаиваться не нужно — действуйте!  У квартир с окнами на север есть она неприятная особенность: их интерьер всегда кажется темным и серым, как бы ярко не светило солнце за окном.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Самый дешёвый способ - оклеить северную комнату обоями с ярко оранжевым рисунком - личный опыт. Всё вышеперечисленное - для выпендрёжных миллионеров.
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