На Украине происходит необратимое: Главная угроза миру – не Зеленский

W

Walery

Тысячи людей гибнут? Трамп полагает неонацистов людьми? Это как понимать? Собственно и СВО началась только потому что в хохландии начал звереть неонационализм. При том... именно против русского населения этот неонационализм - он нам в год 80-ти летия Победы над фашизмом разве нужен? Трамп... пошевели мозгами... отложи втрону свои доходы, которые США и так не мерянно уже поимела после Второй Мировой войны.