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На Украине происходит необратимое: Главная угроза миру – не Зеленский

На Украине происходит необратимое: Главная угроза миру – не Зеленский

Американский президент Дональд Трамп призвал Россию «действовать» для прекращения военных действий на Украине.

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Комментарии
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W
Walery
Тысячи людей гибнут? Трамп полагает неонацистов людьми?  Это как понимать?  Собственно и СВО началась только потому что в хохландии начал звереть неонационализм.  При том... именно против русского населения этот неонационализм - он нам в год 80-ти летия Победы над фашизмом разве нужен?  Трамп... пошевели мозгами... отложи втрону свои доходы, которые США и так не мерянно уже поимела после Второй Мировой войны.
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