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Петербургский дневник

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Ленобласть получила высший кредитный рейтинг от «АКРА»

Ленобласть получила высший кредитный рейтинг от «АКРА»

Предполагается, что показатели не изменятся в ближайшие год-полтора Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило Ленинградской области наивысший кредитный рейтинг – ААА(RU), что свидетельствует об устойчивом состоянии региональной экономики.

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