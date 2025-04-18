Ленобласть получила высший кредитный рейтинг от «АКРА»

Предполагается, что показатели не изменятся в ближайшие год-полтора Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило Ленинградской области наивысший кредитный рейтинг – ААА(RU), что свидетельствует об устойчивом состоянии региональной экономики.
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