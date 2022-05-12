«Тоттенхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в перенесенном матче 22-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх