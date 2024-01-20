«Ъ»: В России впервые оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

Обвинение считает, что на присяжных могло быть оказано давлениеНовочеркасский гарнизонный военный суд оправдал сержанта-контрактника Зайнди Такаева по делу об убийстве рядового Магомеда Шахбанова, это первый подобный приговор в России, сообщает «Коммерсантъ».