«Ъ»: В России впервые оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

Обвинение считает, что на присяжных могло быть оказано давлениеНовочеркасский гарнизонный военный суд оправдал сержанта-контрактника Зайнди Такаева по делу об убийстве рядового Магомеда Шахбанова, это первый подобный приговор в России, сообщает «Коммерсантъ».
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