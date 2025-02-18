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Спички - не игрушка

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«Путин — наш президент»: что удивило на выборах в Абхазии. Кто победит во втором туре — Гунба или Ардзинба

«Путин — наш президент»: что удивило на выборах в Абхазии. Кто победит во втором туре — Гунба или Ардзинба

NEWS.ru Сергей Петров/NEWS.ru В субботу граждане Абхазии выбирали главу государства. Главными соперниками в избирательной гонке считались бывший вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.

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