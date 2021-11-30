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Сильный ветер в Сочи отправил самолеты на запасной аэродром

Сильный ветер в Сочи отправил самолеты на запасной аэродром

В ночь с 29 на 30 ноября сразу три самолета не смогли совершить посадку в Сочи. Из-за шквалистого ветра самолеты авиакомпаний «ЮТэйр» из Внуково, «Победа» из Уфы и «Азимут» из Махачкалы были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Краснодаре.

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