Сильный ветер в Сочи отправил самолеты на запасной аэродром

В ночь с 29 на 30 ноября сразу три самолета не смогли совершить посадку в Сочи. Из-за шквалистого ветра самолеты авиакомпаний «ЮТэйр» из Внуково, «Победа» из Уфы и «Азимут» из Махачкалы были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Краснодаре.