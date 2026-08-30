Правила отзыва работников из отпуска изменятся с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила отзыва работников из отпуска. В частности, работодатели смогут в исключительных случаях отзывать сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.
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