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В Toyota создали первый гоночный автомобиль на водородном топливе

В Toyota создали первый гоночный автомобиль на водородном топливе

Автоконцерн Toyota представил первый гоночный автомобиль, работающий на водородной тяге. Как сообщает издание Japan Today, причиной для такого смелого шага названа тенденция в мире автопроизводства потихоньку отказываться от бензина и тяга к экологической чистоте.

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