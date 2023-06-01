В Toyota создали первый гоночный автомобиль на водородном топливе

Автоконцерн Toyota представил первый гоночный автомобиль, работающий на водородной тяге. Как сообщает издание Japan Today, причиной для такого смелого шага названа тенденция в мире автопроизводства потихоньку отказываться от бензина и тяга к экологической чистоте.
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