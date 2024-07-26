Гендиректор канадского футбола признал слежку с БПЛА за сборной Ирландии

Канада могла использовать беспилотный летательный аппарат для слежки за тренировками сборной Ирландии перед встречей сборных двух стран на женском чемпионате мира в Австралии, признал генеральный директор канадского футбола Кевин Блю, 26 июля пишет The Journal.
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