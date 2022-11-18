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Себастьян Феттель о неудачах «Астон Мартин»: «Были большие надежды, но они не оправдались»

Себастьян Феттель разочарован отсутствием результатов с «Астон Мартин».  Четырехкратный чемпион мира провел в команде из Сильверстоуна два сезона, но за это время его лучшим результатом стал лишь подиум на Гран-при Азербайджана в 2021 году.

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