Исследователи приблизились к разгадке легенды о Ноевом ковчеге

Ученые, которые уже больше полувека изучают на горе Арарат самые известные на планете возможные останки Ноева ковчега, заявили, что они остановились на пороге исторической сенсации.
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