Свежие детали FF7 Rebirth, Street Fighter 6 в VR, 26 минут The Crew Motorfest, оценки новой Амнезии… С...

Свежие детали FF7 Rebirth, Street Fighter 6 в VR, 26 минут The Crew Motorfest, оценки новой Амнезии…Создатели Final Fantasy VII Rebirth начали делиться подробностями об игре, в Сеть утекло 26 минут геймплея The Crew Motorfest, глава Sony по-прежнему считает «облачный» гейминг перспективной отраслью, моддер переложил Street Fighter 6 в VR-пространство, Apple анонсирует AR/VR-гарнитуру Vision Pro, Amnesia: The Bunker получает неплохие первые отзывы критиков, внутренние студии Microsoft не покажут CGI-трейлеры на шоу Xbox.