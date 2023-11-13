Жена Отара Кушанашвили о сердечном приступе мужа: он испытал определенный стресс

Телеведущий Отар Кушанашвили пережил приступ на фоне усталости, заявила его супруга Ольга. Шоумен почти не отдыхал, имел очень плотный график работы, а также находился в состоянии стресса, рассказала она телеканалу "360".
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