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Шевченко об уходе «Северстали» из КХЛ: «Это тупая инфа. Не особо парьтесь и паникуйте, рано еще»

Алексей Шевченко прокомментировал новость о возможном уходе «Северстали» из КХЛ. «Тут разгоняют тему с уходом ХК «Северсталь» в ВХЛ.

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