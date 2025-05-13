Нацистов ВСУ рвут на части, чтобы долго не мучились: Карта специальной военной операции на Украине на 13 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа Краснолиманском направлении разворачивается ожесточённое противостояние, в котором инициатива твёрдо переходит к российским подразделениям группировки «Запад».