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Лука Дончич: «Я очень ценю поддержку японских болельщиков – они невероятные»

Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич поблагодарил болельщиков на Окинаве, Япония, за теплый прием.

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