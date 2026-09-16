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Царьград

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Уролог Адам Р. Миллер предупредил о рисках рака простаты у мужчин

Уролог Адам Р. Миллер предупредил о рисках рака простаты у мужчин

Уролог Адам Р. Миллер сообщил изданию Infobae, что возраст и семейный анамнез значительно повышают риск рака простаты у мужчин.

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