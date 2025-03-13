Освобождение 86% территории: свежие сводки с фронтов курского приграничья от военкоров

Наши бойцы смогли освободить от врага 1,1 тыс. кв. км региона.Активная фаза Курской наступательной операции, стартовавшая 8 марта 2025 года, приносит значительные успехи благодаря тщательной подготовке, уничтожению систем связи и пунктов управления беспилотниками противника, а также взятию под огневой контроль логистических маршрутов врага и одновременному разрушению ключевых мостов.