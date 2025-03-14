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Закон, порядок, государство

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В ХМАО - Югре полицейские поддержали акцию «Все для Победы!»

В ХМАО - Югре полицейские поддержали акцию «Все для Победы!»

Сотрудники ОМВД России по г. Мегиону по просьбе военнослужащих, находящихся в зоне проведения Специальной военной операции, приобрели дизельный генератор, две коробки с рыбными консервами и передали в пункт сбора гуманитарной помощи для дальнейшей доставки бойцам.

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