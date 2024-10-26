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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасии Близнюк предложили продолжить работу со сборной Китая по художественной гимнастике

Об этом рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.  Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, серебряный призер Игр.

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