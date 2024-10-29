⚡️Глава Крыма нашёл способ решить возникающие проблемы с теплом в многоэтажках Против чиновников будут начаты служебные расследования, кто допустил отсутствие тепла в многоэтажках.
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⚡️Глава Крыма нашёл способ решить возникающие проблемы с теплом в многоэтажках Против чиновников будут начаты служебные расследования, кто допустил отсутствие тепла в многоэтажках.