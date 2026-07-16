Григорий Лепс думает, что большинство россиян зарабатывают 200-300 тысяч. Певец удивляется, как обычные семьи умудряются растить детей на такую сумму

Григорий Лепс думает, что большинство россиян зарабатывают 200-300 тысяч. Певец удивляется, как обычные семьи умудряются растить детей на такую суммуГригорий Лепс в подкасте у Эмина Агаларова затронул тему денег и вызвал волну негодования в соцсетях.