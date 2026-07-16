Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

397 подписчиков

Григорий Лепс думает, что большинство россиян зарабатывают 200-300 тысяч. Певец удивляется, как обычные семьи умудряются растить детей на такую сумму

Григорий Лепс думает, что большинство россиян зарабатывают 200-300 тысяч. Певец удивляется, как обычные семьи умудряются растить детей на такую сумму

Григорий Лепс думает, что большинство россиян зарабатывают 200-300 тысяч. Певец удивляется, как обычные семьи умудряются растить детей на такую суммуГригорий Лепс в подкасте у Эмина Агаларова затронул тему денег и вызвал волну негодования в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии