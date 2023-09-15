По ракетному удару воздушных сил Украины по Севастополю

Игорь Кузнецов

Я тоже не могу понять почему сейчас не уничтожен объект. Как вариант - знаете ли Вы сколько взлётно-посадочных площадок было в УССР, когда была "холодная война"? Вы что думаете, нельзя всё рассредоточить, а потом куда бить и сколько это будет стоить?