В районе 3 часов ночи на 13 сентября бомбардировщиками Су-24М военно-воздушных сил Украины осуществлен пуск десяти крылатых ракет Storm Shadow/SCALP по Севастополю.
По ракетному удару воздушных сил Украины по Севастополю
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Я тоже не могу понять почему сейчас не уничтожен объект. Как вариант - знаете ли Вы сколько взлётно-посадочных площадок было в УССР, когда была "холодная война"? Вы что думаете, нельзя всё рассредоточить, а потом куда бить и сколько это будет стоить?
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9 час.
Сергей
БЗДОШНО ЩОЙГУ И ВЕРХОВНОМУ.... стыдоба..
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4 час.
Оливия Никтова
В городе все спокойно..пока..как так??БАЗА ЧФ подвергается налетам от этих ничтожных тварей у которых ну ничего своего нет????!!!!!! ....ни пора ли привести в чувство всю банковую и веселящийся киев???????
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2 час.
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