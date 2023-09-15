☭КОМПАС

51 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кучков
    Пресса подаёт это за героизм,на самом деле-фатальная ошибка пилотов-неправильно расчитали остаток топлива.им нужно бы...Вонючий случай
  • ludmila Cernega
    А Пашинян какой-то амебный..... я думаю, он ,вообще, не армянин, а....... и фамилия эта тоже не армянская, то, что "я...Етить твою, профе...
  • Владимир Елкин
    В том, что национальные республики берут курс на русофобию, виновата наши власть! На Украине наши послы, начиная с "в...Очередная подлост...

По ракетному удару воздушных сил Украины по Севастополю

По ракетному удару воздушных сил Украины по Севастополю

В районе 3 часов ночи на 13 сентября бомбардировщиками Су-24М военно-воздушных сил Украины осуществлен пуск десяти крылатых ракет Storm Shadow/SCALP по Севастополю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Я тоже не могу понять почему сейчас не уничтожен объект. Как вариант - знаете ли Вы сколько взлётно-посадочных площадок было в УССР, когда была &quot;холодная война&quot;? Вы что думаете, нельзя всё рассредоточить, а потом куда бить и сколько это будет стоить?
Ответить
9 час.
Сергей
БЗДОШНО ЩОЙГУ И ВЕРХОВНОМУ....    стыдоба..
Ответить
4 час.
Оливия Никтова
В  городе все спокойно..пока..как так??БАЗА ЧФ подвергается налетам от этих ничтожных тварей у которых ну ничего своего нет????!!!!!! ....ни пора ли привести в чувство всю банковую и  веселящийся киев???????
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх