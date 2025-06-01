Политолог Сергей Михеев назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях

Всякие войны это просто технология Диалектики а вот у Прежде-Русского простого народа работает технология Гармонии многообразия культур Националььностей .......

Так что ИДИ ТЫ ..... придурок из материалистоффф ........

W

Walery

Упорно пойдем на переговоры не обращая внимания на крушения и атаки на Иркутск... и с Алиевым обнимемся предварительно купив его благосклонность. И зелю в Москве примем на кр. дорожку. В МИД РФ полная зурабовщина