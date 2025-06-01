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Политолог Сергей Михеев назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях

Политолог Сергей Михеев назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях

Российский политолог Сергей Михеев назвал главную цель терактов, совершённых на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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Комментарии
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Владимир Чефонов
Всякие войны это просто технология Диалектики а вот у Прежде-Русского простого народа работает технология Гармонии многообразия культур Националььностей .......
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58 мин.
Владимир Чефонов
Так что ИДИ ТЫ ..... придурок из материалистоффф ........
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57 мин.
W
Walery
Упорно пойдем на переговоры не обращая внимания на крушения и атаки на Иркутск... и с Алиевым обнимемся предварительно купив его благосклонность. И зелю в Москве примем на кр. дорожку.  В МИД РФ полная зурабовщина
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7 мин.
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