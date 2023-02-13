МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Красная Гора — наша! После штурма «музыкантов» из укро-вояк выжил только каждый пятый

Красная Гора — наша! После штурма «музыкантов» из укро-вояк выжил только каждый пятый

На очереди Парасковиевка, в которой захисников незалежностi будут уничтожать, как в тире Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС Красная Гора, входящая в основной узел северной укро-обороны Бахмута, освобождена бойцами «Вагнера».

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