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В Европе осознали, что выборы в России проходят не по западным правилам

В Европе осознали, что выборы в России проходят не по западным правилам

Европа и запад в целом долго радовались кабальным правилам проведения выборов в России с обязательным признанием их западными политиками и организациями.

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