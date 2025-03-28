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Джокович о Месси на трибуне: «Я восхищался им на протяжении всей его карьеры. Мы ровесники, так что очень приятно, что он здесь»

Джокович о Месси на трибуне: «Я восхищался им на протяжении всей его карьеры. Мы ровесники, так что очень приятно, что он здесь»

Он обыграл Григора Димитрова 6:2, 6:3. – Сегодня на трибунах присутствовал Лионель Месси, и его наверняка очень впечатлили ваши 87% первой подачи.

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