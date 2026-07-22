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Регионы России

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Диверсанты ВСУ обстреляли дом пенсионерки в Родинском после освобождения города

Диверсанты ВСУ обстреляли дом пенсионерки в Родинском после освобождения города

После освобождения города Родинское Донецкой Народной Республики силами 9-й мотострелковой бригады Вооружённых сил Российской Федерации, появилось сообщение о совершении военных преступлений украинскими военными.

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