Диверсанты ВСУ обстреляли дом пенсионерки в Родинском после освобождения города

После освобождения города Родинское Донецкой Народной Республики силами 9-й мотострелковой бригады Вооружённых сил Российской Федерации, появилось сообщение о совершении военных преступлений украинскими военными.
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