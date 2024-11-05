Мужчина пострадал при взрыве суббоеприпаса ВСУ в Горловке

За сутки 5 октября боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).