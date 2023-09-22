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Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми отмечают 23 сентября 2023 года

Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми отмечают 23 сентября 2023 года

Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми отмечают 23 сентября 2023 года Константин СентябрьМеждународный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми ежегодно проводят 23 сентября.

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