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Царьград

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Финский корреспондент обвинил Украину в методах нацистов

Финский корреспондент обвинил Украину в методах нацистов

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что Украина и её западные кураторы используют методы нацистов, нанося удары по топливным резервуарам и гражданским объектам.

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