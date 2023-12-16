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Истории про войну: Красивые не верны, а верные не красивы...

Истории про войну: Красивые не верны, а верные не красивы...

﻿﻿Из всех историй о войне можно сказать следующее: Красивые не верны, а верные не красивы Возможно, несколько скучный пост о том, как началась та война, но смею сказать, что после его прочтения большая часть вопросов об отступлении, проигрыше первых боев, о том, почему и почему мы отступили, будет снята и все станет ясно.

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