В страшном ДТП в Сочи разбился экипаж самолета: одна стюардесса погибла

Одна из стюардесс погибла. Все произошло ночью. После приземления рейса Курган-Сочи и всех необходимых процедур экипаж самолета – два пилота и четыре бортпроводника - в микроавтобусе направился в гостиницу.
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