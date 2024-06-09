ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

369 подписчиков

В страшном ДТП в Сочи разбился экипаж самолета: одна стюардесса погибла

В страшном ДТП в Сочи разбился экипаж самолета: одна стюардесса погибла

Одна из стюардесс погибла. Все произошло ночью. После приземления рейса Курган-Сочи и всех необходимых процедур экипаж самолета – два пилота и четыре бортпроводника - в микроавтобусе направился в гостиницу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх