Теперь за деньги: проезд по Мытищинской хорде стал платным

Проезд по Мытищинской хорде с 22 января становится платным, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Длина новой дороги составляет 16,1 км, она была открыта в декабре 2024 года и уже привлекла более 400 тысяч автомобилей.
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