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Toyota модифицировала Camry для российского рынка

Toyota модифицировала Camry для российского рынка

Японские седаны Camry смогут похвастаться обновленным мотором, а также вариатором. Автомобилестроительная компания из Японии Toyota приняла решение об обновлении некоторых деталей в моделях Camry, которые поставляются на автомобильный рынок России.

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