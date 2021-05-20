Toyota модифицировала Camry для российского рынка

Японские седаны Camry смогут похвастаться обновленным мотором, а также вариатором. Автомобилестроительная компания из Японии Toyota приняла решение об обновлении некоторых деталей в моделях Camry, которые поставляются на автомобильный рынок России.
Японские седаны Camry смогут похвастаться обновленным мотором, а также вариатором. Автомобилестроительная компания из Японии Toyota приняла решение об обновлении некоторых деталей в моделях Camry, которые поставляются на автомобильный рынок России.
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